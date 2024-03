Sciopero nei supermercati | la rabbia dei dipendenti | Senza il rinnovo del contratto stipendi pieni solo per gli altri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 30 marzo 2024) Pesaro, 31 marzo 2024 – Non è stato uno‘cattivo’ quello indetto ieri dalle organizzazioni sindacali legate alla grande distribuzione. Perché nessuno è uscito dainulla in mano, oppure ha trovato le porte chiuse. Ma l’aria nel settore – non in tutto, per la verità – sta diventando molto pesante. "Pensateai lavoratoriin quelle catene che non hanno rinnovato ildi lavoro e che hanno accanto idelle Conad, oppure delle Coop che fanno lo stesso tipo di orario di lavoro, ma prendono mediamente 240 euro in più al mese. Su che tipo dio? Stiamo parlando di 1600 euro lordi, e di persone che sono occupate a tempo pieno", dice Barbara Lucchi della Cgil, settore grande distribuzione. ...