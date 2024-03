Sci a rotelle | così lo sport non ha stagioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 30 marzo 2024) Sull’asfalto gli sci non vanno. E allora? Mettiamoci le. Un’idea semplice per una pratica che, però, negli anni è diventata una vera e propria disciplina. Nato come modalità per consentire ai fondisti di allenarsi in estate, lo skiroll ha conquistato sempre più spazio e coinvolto sempre più atleti che in ogni stagione dell’anno si cimentano nelle varie tecniche. Sulle strade del nostro Appennino può capitare di incontrare Anna Maria Ghiddi mentre si allena, cone bastoncini, anche in questi giorni che per lei sono di "riposo", con i compagni di squadra. Campionessa junior di skiroll in Coppa del Mondo per due anni consecutivi, la giovane atleta pavullese dell’Olimpic Lama classe 2005 si "riposa" preparando sui libri il prossimo "podio" che è la maturità al Liceo scientifico. Dopo lo studio, ovviamente si infila le scarpette da ...