Schuurs-Inter | ritorno di fiamma? Pro e contro dell’operazione

(Di sabato 30 marzo 2024) Perrritorna nel mirino dell’. I nerazzurri vogliono rinforzare il reparto difensivo e l’olandese del Torino è un profilo molto apprezzato. Tuttavia l’operazione col Torino porta con sé alcuni aspetti da considerare attentamente. NUOVI OBIETTIVI – L’continua a muoversi per consolidare le fondamenta della stagione 2024/25. E, dopo i rinforzi programmati in attacco (Mehdi Taremi) e in mediana (Piotr Zielinski), ora tocca alla difesa. A imporlo sono le carte d’identità di Stefan de Vrij (1992) e soprattutto Francesco Acerbi (1988). Serve ringiovanire la retroguardia, affiancando un profilo di spessore a Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni. E uno dei primi nomi sul taccuino di Piero Ausilio è sicuramente quello di Perr, centrale classe 1999 del Torino. Seguito con attenzione ...

