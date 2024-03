Schianto tragico | dopo la carambola muore ustionato

(Di sabato 30 marzo 2024) In una tragica alba in Sardegna, si consuma una nuova tragedia sulle strade dell’isola. Un 38enne ha perso la vita in circostanze drammatiche, rimanendo carbonizzato nell’abitacolo della sua autoun terribile incidente. La Provinciale 20 a Solanas, nei pressi di Villasimius, è stata teatro dell’incidente che ha visto la vettura dell’uomo finire fuori strada, ribaltarsi e, infine, prendere fuoco. Erano poco oltre le 6 del mattino quando i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire. Nonostante il pronto intervento, la situazione si è rivelata disperata: l’auto era completamente avvolta dalle fiamme e, purtroppo, non è stato possibile salvare il conducente. Una prima ricostruzione degli eventi suggerisce che non ci siano state altre vetture coinvolte nell’incidente. Si ipotizza che l’uomo abbia perso il controllo del mezzo mentre percorreva la bretella ...

