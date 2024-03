Scappa da posto di blocco e inizia una fuga spericolata tra auto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

al controllo degli agenti e da lìun lungo inseguimento. E' accaduto a Napoli, nella centrale piazza Vittoria. L'uomo, a bordo di una moto di grossa cilindrata, senza casco, quando ha visto gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico fermi in piazza è fuggito. Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale, il centauro ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale ma, giunti in via Raffaele Caravaglios, gli agenti lo hanno raggiunto e, con difficoltà dopo una colluttazione, lo hanno bloccato. Il 27enne di Acerra con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per oltraggio, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni; è stato anche denunciato per guida senza patente poiché reiterata nel biennio mentre lo scooter è stato sequestrato.