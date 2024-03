Sassuolo-Udinese | Cioffi | “Partita importantissima Lucca da valutare”

(Di sabato 30 marzo 2024) “Colsarà una, sappiamo che è uno spareggio-salvezza. Vogliamo e dobbiamo farci trovare pronti”. Gabrieleintroduce così la conferenza stampa che precede la sfida di lunedì. “Mi aspetto un avversario che partirà fortissimo, tenteranno di schiacciarci e di isolare il reparto offensivo sugli uno contro uno. Dionisi ha lasciato un’impronta forte e mister Ballardini sta insegnando a riorganizzarsi molto più velocemente. Sono pericolosissimi in transizione, dovremo essere bravi e attenti a fare il nostro calcio sapendo che saranno in attesa della ripartenza sulla nostra impreparazione o generosità”, ha dichiarato il tecnico dell’. Durante il raduno con la Nazionale,ha avvertito problemi di natura muscolare. “Ringrazio lo staff della ...

