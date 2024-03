«Sandokan può raccontare i legami tra mafia ed il mondo politico-imprenditoriale»

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 30 marzo 2024)Parla: Il silenzio è rotto. Le mura dell'omertà si sgretolano mentre Francesco Schiavone, conosciuto come, capo del clan dei Casalesi, rivela i suoi segreti ai magistrati della Direzione Distrettuale Antidi Napoli. In un clima di massimo riserbo, ogni parola pronunciata da Schiavone nell’interrogatorio in corso da due settimane è pesata con attenzione dalla Dda di Napoli. Gli inquirenti sondano le dinamiche, ie i delitti legati al clan dei Casalesi, e gli intrecci tra camorra e politica,che potrebbero svelare nuovi scenari al vaglio della magistratura e dei carabinieri del nucleo investigativo di Caserta. L'avvio di questa collaborazione segna il culmine di un processo graduale che ha avuto inizio già l'anno precedente. Nel gennaio del 2023, durante il processo per il triplice omicidio ...