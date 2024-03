Sandokan | l' ex Boss dei Casalesi | Malato e Detenuto a L' Aquila | Si è Pentito

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 30 marzo 2024) L'- Francesco Schiavone, noto come "", figura di spicco della criminalità organizzata dei, si trova attualmentenel carcere di Le Costarelle a L', seguendo un destino simile a quello del noto latitante Matteo Messina Denaro. Come il temutomafioso, Schiavone è affetto da un tumore e riceve cure mediche dall'ASL. Tuttavia, a differenza di Messina Denaro, Schiavone ha deciso di pentirsi, abbandonando il mondo criminale, un gesto che ha fatto anche due dei suoi figli, già divenuti collaboratori di giustizia. Le autorità carcerarie hanno preso misure di sicurezza simili a quelle adottate per il famigerato Denaro, al fine di garantire la sua incolumità e prevenire eventuali tentativi di fuga o rappresaglie da parte della criminalità organizzata. ...