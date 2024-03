Sampdoria | frenata Piccini | niente titolarità | va in panchina

(Di sabato 30 marzo 2024) Tra i tanti recuperi che ladeve monitorare in questi giorni c`è anche quello del difensore Cristiano. L`ex Valencia, arrivato...

QS - Ascoli, trasferta vietata ai tifosi del Venezia - Il Prefetto di Ascoli ha deciso di vietare la trasferta dei tifosi del Venezia per il match del 7 aprile a causa dei disordini avvenuti durante il precedente incontro, disputato al 'Penzo', con il ...tuttob

Sampdoria, frenata per Piccini Possibile l’iniziale panchina con la Ternana - Sampdoria, è possibile che si assista ad una frenata per il centrale Cristiano Piccini: verosimile l’iniziale panchina con la Ternana La Sampdoria sta svolgendo le ultime sedute in vista della partita ...sampnews24

Probabile formazione Sampdoria: le idee di Pirlo per la Ternana - La Sampdoria è attesa dalla sfida contro la Ternana di Roberto Breda, la quale verrà disputata presso lo stadio Luigi Ferraris. Il tecnico Andrea Pirlo sta studiando delle soluzioni ad hoc per frenare ...sampnews24