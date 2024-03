Salis | Mattarella chiama il padre di Ilaria

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 30 marzo 2024) Roma, 30 mar. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio, ha risposto all’appello lanciato ieri daldi, la cittadina italiana detenuta in Ungheria. Robertoaveva reso noto ieri di aver spedito una Pec al capo dello Stato. Secondo quanto si è appreso oggi,ha detto stamattina al telefono a Robertoche sperava fossero giorni diversi, che comprendeva bene il suo stato d’animo, esprimendogli vicinanza. Gli ha assicurato che farà quanto è nelle sue possibilità, che non sono ampie sul piano operativo e passano attraverso il Governo.ha ringraziato molto per lata e la velocità del riscontro e ha spiegato che, con la sua lettera, voleva segnalare la disparità di ...