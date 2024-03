Salernitana femminile | Pizzicara | “Questa stagione lascia ottimi spunti”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 30 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti La1970 accede matematicamente alla fase a play-off del campionato di Serie B. A margine del successo per 6-1 sul Team Scaletta a parlare in casa granata è stato il presidente Domenico, che dopo il match contro le sicule ha commentato:“Il successo da seguito ad un percorso importante.vittoria, devo dire la verità,deglisegnali arrivati come per buona parte della. Da questo trarremo, logicamente, gligiusti in ottica futura, ora pensiamo a mantenere un quarto posto che credo ci spetti per quanto fatto durante questo campionato La squadra, nonostante gli infortuni e le assenze varie giunte durante l’annata, ci ha fatto divertire in...