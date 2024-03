Sacchi gioca in anticipo Milan-Roma di Europa League | “Vi dico che …”

(Di sabato 30 marzo 2024) Arrigo, ex allenatore rossonero, ha parlato del doppio confronto ditraa 'La Gazzetta dello Sport'

Arrigo Sacchi , ex allenatore del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport'. Gli argomenti: Maldini, il mercato, Leao, Pioli e non solo (pianetamilan)

Arrigo Sacchi soffre per il suo Milan. Le prestazioni della squadra di Pioli non convinco l’ex allenatore che, intervistato da Gazzetta dello Sport, critica anche l’atteggiamento in campo di Leao. ... (ilnapolista)

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha parlato dell’Europa delle italiane Milan, Roma e Atalanta a La Gazzetta dello Sport - Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha parlato dell’Europa delle italiane Milan, Roma e Atalanta a La Gazzetta dello Sport Specialista in Coppe dei Campioni, Arrigo Sacchi legge le carte ai quarti di finale ...calcionews24

Torre Annunziata: Sica rinuncia alla candidatura. Torna il dialogo in Alleanza Straordinaria - Per senso di responsabilità il manager fa un passo indietro. Ora si aspetta la stessa cosa da parte di Alfano e il ricompattamento su un terzo nome per battere il PD ...ilgazzettinovesuviano

Zirkzee-Milan, Sacchi sorprende i tifosi: l’annuncio fa discutere - Le parole dell'icona rossonera sul possibile apporto del talento olandese al Diavolo suscitano stupore, tifosi spiazzati.spaziomilan