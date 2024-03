Russia | incarcerati gestori bar LGBT+ | “terroristi ed estremisti”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 30 marzo 2024) Milano, 30 mar. (askanews) – Le autorità russe hanno designato come “” duedi un bar recentemente arrestati per “estremismo”, il primo procedimento penale per questo motivo nel contesto della repressione delle minoranze sessuali in. Secondo una nota del servizio di informazione finanziaria russo, consultata sabato dall’AFP, Diana Kamilianova, 28 anni, e Alexandre Klimov, 21 anni, sono stati inseriti nell’elenco delle persone dichiarate “ed”, ancor prima del processo. Dal 2013, una legge invieta la “propaganda” di “rapporti sessuali non tradizionali” rivolti ai minori. Nel novembre 2023, la Corte Suprema russa ha bandito il “movimento internazionale LGBT” per “estremismo”, ...