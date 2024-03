Rubano il portafoglio a una turista | ma due carabinieri liberi dal servizio riescono a bloccarli | arrestati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 30 marzo 2024) Firenze, 30 marzo 2024 – Una coppia di stranieri, una 57enne ungherese e un 49enne romeno, è stata arrestata nella serata di ieri, venerdì 29 marzo, con l’accusa di aver rubato ila unatedesca in via Strozzi, a Firenze. A bloccare la coppia duedella stazione di Firenze Uffizidal. I militari stavano passeggiando in via Strozzi quando hanno notato due donne e un uomo avvicinarsi allo zaino della: mentre in due avrebbero fatto da palo, una delle tre persone metteva le mani all'interno della sacca prendendo il portafogli. I, subiti intervenuti, sono poi riusciti a bloccare la 57enne e il 49enne e a recuperare il portafogli, poi restituito alla. Riuscita invece a fuggire la ...