Rose Villain 29 luglio a Udine– Udinestate

(Di sabato 30 marzo 2024) Reduce dal successo del nuovo album “RADIO SAKURA”, che ha esordito al secondo posto della Top Albums Debut Global di Spotify e che, per la seconda settimana consecutiva, è ancora sul podio della Top Album FIMI alla #3,annuncia oggi il “RADIO SAKURA SUMMER TOUR 2024”, in attesa del live show che presenterà nei club ad ottobre. Nove date tra giugno e settembre, prodotte e organizzate da Magellano Concerti, Me Next e Next Show, che saranno l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo i nuovi successi di “RADIO SAKURA”. Di seguito tutte le nuove date estive e quelle dei club già annunciate, i cui biglietti sono in vendita online e nei punti vendita abituali: 29– UDINE –“RADIO SAKURA” è il sequel luminoso di “Radio Gotham”. È un disco intimo e nostalgico ...