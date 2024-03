Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga presto genitori | “È stata dura tenerlo per noi”

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di sabato 30 marzo 2024)hanno annunciato da poco di essere vicini a diventare, a distanza di tre anni dal loro primo incontro, avvenuto nella casa del Grande Fratello Vip. Il bebè nascerà a settembre 2024, anche se per ora non sanno se sarà un maschio o una femmina. Entrambi sono davvero al colmo della gioia, come hanno raccontato a Silvia Toffanin, ospiti di Verissimo: “Meglio di così non può andare, siamo davvero felicissimi. Èper noi. La scadenza è il sei settembre ed oggi sono al quarto mese” – ha detto l’attrice. Pur essendosi conosciuti in Tv, i due sono davvero felici e consapevoli perché il loro amore è cresciuto in modo graduale: “Meglio di così non può andare, siamo davvero felicissimi. È ...