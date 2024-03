Rosalinda Cannavò | chi è l’ex Giuliano Condorelli che lasciò per Zenga

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 30 marzo 2024) La storia d’amore tra, Adua Del Vesco, e l’ormai exsi rivelata durante la partecipazione della Del Vesco al “Grande Fratello VIP” nel 2020, col suo racconto che metteva in risalto luci e ombre di un amore forse tormentatosarebbe nato nel 1993 anche lui a Messina, avrebbe origini italo-tedesche per via della madre e ha studiato Businesse Administration in Cattolica a Milano, prima di lavorare tra gli altri anche per Prada in qualità di retail analyst., chi è, dopo aver chiuso una relazione confidanzato...