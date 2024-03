Roma | Nainggolan | 'Se fossi Lukaku rimarrei | deve ancora raccontare l'addio all'Inter'

(Di sabato 30 marzo 2024) Lasi prepara a un filotto di gare impegnative, che inizieranno con la trasferta di Lecce, per poi passare dal derby con la Lazio e l`andata...

Radja Nainggolan , ex militante tra le file della Roma , parla ai microfoni di Sportmediaset del nuovo ruolo tecnico ricoperto da De Rossi : “Credo che questo sia stato un destino che è arrivato un ... (sportface)

Le parole dell’ex centrocampista del Cagliari , Radja Nainggolan , sulla squadra rossoblù in vista del match contro la Roma Prima di Roma Cagliari (posticipo di Serie A), Radja Nainggolan ha ... (calcionews24)

Nainggolan: “Se fossi Lukaku, sarei riconoscente alla Roma e rimarrei un altro anno” - L'ex centrocampista giallorosso ha spiegato il suo punto di vista sulla vicenda che riguarda l'attaccante belga e il futuro nella capitale ...siamolaroma

Nainggolan provoca il Milan: la frase in diretta fa infuriare i tifosi - Il Milan sta attraversando un momento di forma che fa ben sperare. Nainggolan, però, non crede che i rossoneri possano ambire a tanto.spaziomilan

Nainggolan: "Futuro Lukaku Al posto suo un riconoscimento alla Roma lo darei" - Il Ninja ha parlato ai microfoni di Vox To Box commentando l'eventuale permanenza di Big Rom alla Roma "Per come sono fatto io, rimarrei un altro anno" ...ilromanista.eu