Roma | la polizia locale in prima linea contro l’abusivismo commerciale

(Di sabato 30 marzo 2024), 30 marzo 2024 – Già a partire dai primi giorni dell’anno ladiCapitale ha predisposto un potenziamento deilli anti-abusivismocon agenti, in uniforme e in abiti civili, impegnati quotidianamente nell’opera di contrasto alla vendita illegale di merci sul suolo pubblico, con interventi mirati nelle aree più colpite dal fenomeno, a partire dalle zone a maggiore affluenza turistica. Un’attività di vigilanza che, in concomitanza delle festività pasquali, é stata intensificata già a partire dalla giornata di ieri, con l’impiego di personale dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e I Gruppo: attenzionate le vie e piazze che, in queste ore, vedranno un maggior afflusso di turisti e ...

Bimbo di 6 anni cade da mura Vinci, al Meyer in codice rosso - Sul posto si è recato anche il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia per accertarsi delle condizioni del piccolo. Oltre ai soccorsi sanitari è intervenuta anche la polizia municipale.ansa

Giugliano, due giovani feriti in una rissa: quattro arresti - Quattro giovani sono finiti agli arresti domiciliari per un accoltellamento e per il ferimento con un'arma da fuoco avvenuti - nel giugno di un anno fa - nel territorio ...ilmattino

Pasqua, Roma blindata per allerta terrorismo: misure di massima sicurezza - Controlli serrati in piazza San Pietro e su tutti gli obiettivi sensibili 600 agenti delle forze dell'ordine impegnati per controllare e garantire la sicurezza a Roma, in piazza San ... effettuate ...rainews