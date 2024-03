Andrew Scott , nella stanza dei premi che probabilmente sta allestendo in casa, ha appena aggiunto il Critic’s Circle Theatre per il Vanya di Cecov spettacolo in cui, da solo in scena, interpreta ... (iodonna)

La Capitale è pronta ad accogliere i viaggiatori che come ogni anno la raggiungeranno per trascorrere la vacanze di Pasqua . Turismo religioso, con tutti gli appuntamenti che interesseranno i fedeli ... (ilcorrieredellacitta)

Roma, il 5 aprile la presentazone del progetto “Dissolvenze Romane” - Roma, 30 mar. (askanews) – Inaugurerà il 5 aprile a Roma “Dissolvenze Romane”, progetto di tre artiste, Manuela De Perna, Valentina Barbera e Andreina Ciaglia. Un’esposizione, curata da Chiara Sticca, ...askanews

Lecce, Luca Gotti aggiorna sulle condizioni di Banda - Quindi ha aggiornato sulle condizioni di Banda: “Piano piano si è avvicinato al gruppo. Il ragazzo ha iniziato a sorridere, mi sembra si sia avvicinato molto al gruppo, domani gli aggiungerò qualcosa ...sportal

Concorso Risorse per Roma, assunzioni per 200 addetti pulizie e trasporto scolastico: requisito minimo terza media. Come fare domanda per il bando - Servizio ausiliari, alle pulizie e all'assistenza al trasporto scolastico. Risorse per Roma SpA, società in house di Roma Capitale che dal 2024 si occupa anche della gestione del ...corriereadriatico