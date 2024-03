Roma | Cristante | “Fronda contro Mourinho? Tutte falsità Sogno di vincere l’Europa League”

(Di sabato 30 marzo 2024) “Una? Mai, sono. Il calcio funziona così: quando le cose non vanno bene, il primo che salta è l’allenatore. Anche se non è l’unico colpevole”. Lo ha detto il centrocampista della, Bryanin un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, a proposito dell’esonero del tecnico portoghese, sostituito sulla panchina da Daniele De Rossi, uno che al giallorosso ha dedicato tutta la carriera. Anchenon nasconde il desiderio di chiudere la sua avventura da calciatore nella Capitale: “Nella testa questa idea c’è. Ho ancora tre anni di contratto e qui la società sta costruendo una strada giusta. Unendo tutti i puntini della storia possiamo accorgerci di avere un grande potenziale”. E sui sogni: “Oggi ...

“Sapevamo che era una partita difficile contro una squadra che deve salvarsi. C’era anche un po’ di stanchezza dopo un ciclo di partite complicate. Era importante vincere. Siamo in crescita ... (sportface)

La Roma ritrova praticamente quasi tutti i suoi nazionali e recupera parecchie pedine in vista della ripresa del campionato, fissata per lunedì... (calciomercato)

La Roma prosegue la sua marcia di avvicinamento alla sfida contro il Lecce che rappresenta il primo impegno dopo la sosta per le Nazionali per la squadra di De Rossi. La buona notizia della ... (sportface)

