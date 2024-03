Roma | Azmoun infortunato | lesione ai flessori della coscia sinistra

(Di sabato 30 marzo 2024) Brutte notizie in casa. L’attaccante iraniano Sardarsi proprio con la sua nazionale nel corsovittoria 5-0 contro il Turkmenistan, si è infatti sottoposto agli esami, che hanno evidenziato unaai. Non è stato reso noto il grado, ma il numero 17 giallorosso salterà sicuramente il derby e l’andata del quarto di Europa League contro il Milan, mentre sembra difficile un suo rientro per la gara di ritorno. SportFace.

Ultimo giorno di riposo per la Roma che mercoledì tornerà ad allenarsi, in vista della ripresa del campionato. A tenere in ansia Daniele De Rossi, però, sono le condizioni di Sardar Azmoun. ... (sportface)

Ultimo giorno di riposo per la Roma che mercoledì tornerà ad allenarsi, in vista della ripresa del campionato. A tenere in ansia Daniele De Rossi, però, sono le condizioni di Sardar Azmoun. ... (sportface)

La Roma prosegue la sua marcia di avvicinamento alla sfida contro il Lecce che rappresenta il primo impegno dopo la sosta per le Nazionali per la squadra di De Rossi. La buona notizia della ... (sportface)

Roma, Dybala supera il provino: cosa ha fatto a Trigoria - Roma - Prosegue la preparazione della Roma a Trigoria in vista del match di pasquetta contro il Lecce al Via del Mare (lunedì 1° aprile alle 18). Una tappa fondamentale per le ambizioni europee della ...corrieredellosport

Si svuota l’infermeria: anche Dybala in gruppo - L'attaccante argentino torna a lavorare in gruppo. Ancora un lavoro a parte invece per Kristensen, Spinazzola e Azmoun.siamolaroma

Calciomercato Roma, firma Champions per De Rossi - Calciomercato Roma, il riscatto di Azmoun legato alla Champions League Dalla qualificazione in Champions League potrà passare la conferma di DDR in panchina ma non solo. Focus sul pacchetto offensivo ...asromalive