Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza vacanze di lusso per Pasqua | è polemica

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di sabato 30 marzo 2024)Dihanno deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza fuori città in occasione delle feste di. Alcuni utenti del web, però, non hanno potuto fare a meno di sollevare delle polemiche. Ecco per quale motivo. La vacanza diper lediIl rapporto traDiprosegue a gonfie vele dopo Uomini e Donne. Malgrado i due siano stati un po’ assenti dai social nell’ultimo periodo, le cose sembrano andare benissimo. A confermarlo sono stati i diretti interessati che, nelle ultime ore, hanno pubblicato delle Stories all’interno delle quali hanno rivelato di essere in ...