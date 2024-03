Rivolta degli immigrati | assalto alla polizia | in 30 per liberare il marocchino

(Di sabato 30 marzo 2024) “Si è verificato a Milano il gravissimo tentativo di impedire un arresto con una trentina di persone che hanno accerchiato una volante. Un collega è rimasto ferito e gli esprimiamo la più sentita solidarietà”. A raccontare una serata di ordinaria follia è Valter Mazzetti, Segretario generale Fspdi Stato. I fatti risalgono al 22 marzo: in via Padova gli investigatori dei “Falchi” hanno rintracciato l’accusato, un 17enne algerino, all’interno di un ristorante. Quando lo hanno preso all’uscita dal locale il minore urlando in lingua araba, ha attirato l’attenzionealtri clienti stranieri usciti di corsa per impedire l’attività dei poliziotti lanciando loro ogni cosa disponibile. Un agente ha riportato una distorsione al ginocchio con prognosi di 7 giorni. Ilè uno dei due sospettati di ...

Valditara: «Meno stranieri in classe». Ma la legge varrà solo per chi non parla italiano - Organizzare e distribuire la presenza degli studenti stranieri nelle classi delle scuole italiane: prende forma la legge, voluta dal ministro all’istruzione e la merito Giuseppe Valditara, ...ilgazzettino

La runner lancia il messaggio: “Donne perché non camminiamo insieme in valle Olona” - La runner Samantha Giani ha lanciato un invito alle donne residenti in valle Olona per camminare insieme, facendosi compagnia. Tante le adesioni raccolte, uno degli esempi del successo dei gruppi di c ...varesenews

Pd, Rivolta delle donne contro le liste di Schlein. Ecco chi sale e chi scende - La Rivolta delle donne dem. Schlein è la prima donna segretaria del Pd ma da quando è arrivata ha fatto intendere di essere interessata ...iltempo