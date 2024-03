Edoardo , il diciassettenne scomparso lo scorso 21 marzo da Colico (Lecco), è stato Ritrovato questa mattina in stazione Centrale a Milano . La notizia del suo ritrovamento è stata confermata dalla ... (ildifforme)

Era in buone condizioni il sedicenne Edoardo Galli quando è stato trovato stamani alla stazione Centrale di Milano mentre stava facendo un biglietto per tornare a Colico, nel Lecchese, dove abita. ... (ilfattoquotidiano)

Ritrovato a Milano Edoardo Galli, l'avvistamento di Quarto Grado: il ragazzo visto da Teruzzi, il suo racconto - Edoardo Galli Ritrovato in stazione centrale a Milano, l'avvistamento decisivo di Quarto Grado e della giornalista Rosa Teruzzi: il suo racconto ...notizie.virgilio

Il 16enne fuggito voleva andare in un'isola greca deserta. I genitori: "Ci andremo insieme" - Un colpo di testa, forse la voglia di un avventuroso viaggio solitario: ora Edoardo Galli, il sedicenne fuggito da Colico, in provincia di Sondrio, e Ritrovato ieri a Milano dovrà dare tutte le ...tg.la7