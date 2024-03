Rita dalla Chiesa contro concorrenti GF da applausi | arriva una replica

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 30 marzo 2024) Il Grande Fratello ha chiuso i battenti, ma le polemiche attorno ai suoi exdell'ultima edizione vinta da Perla Vatiero continuano a tenere banco sui social. Questa volta è stata, deputata di Forza Italia, a scagliarsiil cast del reality condotto da Alfonso Signorini, suscitando reazioni contrastanti tra i fan e una gieffina. Non è la prima volta che l'ex padrona di casa di Forum interviene sulle vicende del Grande Fratello, ma questa volta il suo tweet ha fatto discutere anche se ciò che ha detto corrisponde alla verità. Nel dettaglio, ha espresso il suo disappunto riguardo alle presunte dinamiche interne al gruppo degli ex inquilini della casa più spiata d'Italia, citando una notizia che riporta l'esistenza di un gruppo Whatsapp in cui pare siano stati tagliati ...