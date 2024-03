Riposto | rubano in una casa e fuggono all’alt dei carabinieri | inseguiti e arrestati due giovani

(Di sabato 30 marzo 2024) Pubblicato il 30 Marzo, 2024 Duestranieri visti, per la prima volta, a bordo di un’autovettura insospettiscono un equipaggio della Sezione Radiomobile deidi Giarre in transito in via Pio La Torre di. I militari dell’Arma hanno deciso di procedere ad un controllo intimando al conducente di accostare il veicolo, tuttavia, il ragazzo alla guida, anziché arrestare la marcia, al fine di evitare il controllo, ha cercato di allontanarsi aumentando la velocità, mettendo peraltro in pericolo l’incolumità degli utenti della strada. Effettuata l’inversione di marcia, ed attivate sirene e lampeggianti, ihanno inseguito l’autovettura, un Citroen C4 Picasso, i cui occupanti, vedendosi raggiunti, sono scesi dall’auto e, abbandonandola, sono fuggiti a piedi. Benché molto ...

