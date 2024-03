Riepilogo e gol della partita Cadice-Granada 1-0 della 30° giornata

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 30 marzo 2024) Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! El Cádiz aguantó con la fe de Job pero terminó encontrando premio. Los de Mauricio Pellegrino vencieron en casa alen un choque vital para su sueño de la salvación, venciendo por la mínima gracias al gol de Robert Navarro que devuelve la esperanza de seguir en LaLiga EA Sports. No escapan aún al via crucis del descenso, pero se acercan lo suficiente al Celta para seguir creyendo, todo lo contrario a un cuadro visitante que ni con José Ramón Sandoval pudo obrar el milagro de la victoria. –> Era el derbi del descenso en el Nuevo Mirandilla. Los gaditanos buscaban la segunda victoria del mes para mantener la búsqueda de la 17ª plaza. El, por su parte, esperaba que fuera exitoso el efecto Sandoval, en el re-debut del madrileño como entrenador de los rojiblancos. Eso sí: tarea muy difícil será ...