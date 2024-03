Rider investe una bambina in via Morosini e scappa | caccia al “pirata” delle consegne

(Di sabato 30 marzo 2024) Milano, 30 marzo 2024 – Un, specializzato nelledel cibo in bicicletta, ha investito unadi 6 anni a Milano in una zona centrale della città. Lui è poi fuggito, mentre la piccola è stata trasportata, precauzionalmente, al Pronto soccorso della Clinica pediatrica De Marchi in codice verde. L'episodio si è verificato, verso le 13.30, in viain una traversa di corso XXII Marzo. Laera accompagnata dai genitori, turisti stranieri. I vigili urbani, che stanno cercando di individuare ildalle immaginitelecamere di sicurezza, hanno spiegato che si ipotizza il reato di omissione di soccorso.

