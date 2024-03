Ricchi e Poveri | escono 8 remix di “Ma non tutta la vita”

(Di sabato 30 marzo 2024) foto di Amilcare IncalzaMILANO – Inarrestabili e travolgenti come pochi, iannunciano la pubblicazione di ottodella loro più recente hit “Ma nonla” (etichetta DM Produzioni su licenza Carosello Records), certificata disco d’oro con oltre 15 milioni di stream e tra le canzoni più di successo del momento e più utilizzate su TikTok, piattaforma su cui il gruppo sta spopolando oltre ogni aspettativa, con il coinvolgimento di alcuni tra i più apprezzati talenti del clubbing made in Italy, un gruppo di dj e producer che si diversifica tra generi musicali e spazia da nomi riconosciuti a livello internazionali a nuove promesse dell’underground. Fuori dal 29 marzo idi Populous, GIMA, Ckrono e Lorenzo BITW, mentre venerdì 5 aprile sarà il momento dei ...

