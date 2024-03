Ribera | incendio in ospedale | un paziente deceduto tra le fiamme

(Di sabato 30 marzo 2024) Un terribileha colpito l’Fratelli Parlapiano di, nell’Agrigentino, causando la morte di une il panico tra il personale sanitario e gli altri ricoverati. Ilè Costica Brustureanu, un uomo romeno di 53 anni, residente a Canicattì, in provincia di Agrigento. Brustureanu è stato trovato nella sua stanza, intrappolato L'articolo proviene da Il Difforme.

