Renzi e l’accordo con Emma Bonino | “Il messaggio che vogliamo mandare è chiaro”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 30 marzo 2024) Matteoin un’intervista al ‘Corriere della Sera’ si sofferma sultrovato con: “Il senso delè politico”. Matteoconalle prossime Europee. Italia Viva ha sciolto dubbi e deciso di stringere una alleanza con +Europa in vista delle elezioni di giugno. Una scelta sicuramente a sorpresa, ma che ha come obiettivo quello di superare lo scoglio del 4% ed essere presente in Parlamento. Matteosulcon– Notizie.com – © AnsaIntercettato dai microfoni del Corriere della Sera, Matteospiega che con questa intesa si vuoleun...