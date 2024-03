Recensione Fanatec Clubsport Racing Wheel F1 | un nuovo bundle velocissimo

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 30 marzo 2024) In questo articolo ladelF1 diun simulatore di guida di alto livello pensato per portare l’esperienza di Formula 1 direttamente nel tuo salotto Progettato per massimizzare la precisione e il realismo, questo volante combina un’avanzata corona Formula con finitura in carbonio forgiato blu con la potente base del volanteDD+ da 15 Nm. Andiamo a scoprire nel dettaglio le sue caratteristiche principali: Ufficialmente licenziato da Formula 1: senti l’emozione di gareggiare con un volante replica di quelli utilizzati dai piloti professionisti. Force back 2.0 con tecnologia Direct Drive: vivi un force feedback incredibilmente fluido e preciso grazie al motore a presa diretta e alprotocollo FullForce. Corona ...