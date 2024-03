Rebel Wilson racconta di aver perso la verginità a 35 anni | “Non dovresti sentire pressioni da giovane”

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di sabato 30 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie, star di “Pitch Perfect”, ha recentemente rivelato dilaa 35e ha espresso il desiderio che la sua esperienza possa essere un “messaggio positivo” per i giovani.condivide la sua esperienza sullaa 35: un messaggio positivo per i giovani In un’intervista con People in occasione dell’uscita del suo nuovo libro di memorie, “Rising”, l’attrice di 44ha sottolineato l’importanza di non sentirsi pressati ad affrontare la sessualità inetà. Ha dichiarato: “Non tutti devono perdere la ...