Real Madrid-Athletic Bilbao domenica 31 marzo 2024 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Brahim Diaz dal primo minuto

(Di sabato 30 marzo 2024) Mancano 9 giornate alla fine della Liga e ilè pienamente padrone del suo destino: i Blancos sono primi in classifica e hanno 8 punti di vantaggio sul Barcellona, un margine non definitivo ma piuttosto consistente.notte però la capolista dovrà misurarsi contro un rivale veramente forte: al Bernabeu arriverà l’, InfoBetting: Scommesse Sportive e

La situazione è ormai fuori controllo e il riferimento è agli episodi di razzismo nel calcio. “Questa bella settimana non giocherò nemmeno. Ma solo questo sabato in Spagna abbiamo avuto tre ... (calcioweb.eu)

Vinicius infuriato: "Vanno arrestati!". Altri casi di razzismo nel campionato spagnolo - Vinicius Junior, calciatore del Real Madrid, per altri casi razzismo accaduti nel campionato spagnolo. Il calciatore del Real Madrid, Vinicius Junior, è diventato il simbolo della lotta al razzismo ...areanapoli

ACB - A sorpresa Real Madrid ko con il Manresa in casa - Colpo esterno del Manresa che vince in casa del Real Madrid nella 27esima giornata di Liga Endesa. Per i Blancos è la quarta sconfitta stagionale in ACB e la seconda ...pianetabasket

Guardiola, sfogo clamoroso: "Il Real ha nove giorni per preparare la partita, nove!" - La sua squadra giocherà sette partite in ventuno giorni e la preoccupazione riguarda soprattutto la sfida di Champions contro il Real Madrid (in programma martedì 9 aprile): “Loro hanno nove giorni ...corrieredellosport