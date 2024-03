Ramadan | Montanari sospende la didattica Feltri | Segnale di debolezza

(Di sabato 30 marzo 2024) Ma non è che a forza di inseguire a tutti i costi il pluralismo etnico e culturale, in particolare religioso, stiamo smarrendo la nostra identità? È la legittima domanda che si pongono quegli italiani di stampo un po' più conservatore legati a una sempre meno radicata tradizione cattolico-cristiana, di fronte al caso della chiusura deliberata dal consiglio di istituto del Comprensivo statale di Pioltello, nella provincia milanese, per celebrare la fine del periodo diprevista per il prossimo 9 aprile. Decisione bissata poi anche dall'Università per stranieri di Siena del rettore Tomasoche ha sottoscritto un atto nel quale si informa come la scelta sia dettata da un “visibile segno di solidarietà con la popolazione palestinese di Gaza, in grandissima parte musulmana, sottoposta a un incessante, inaudito, massacro”. Oltre che dal ...

Siena, 30 marzo 2024 – In una lettera alla comunità accademica il rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari spiega la decisione di sospendere le Lezioni per la festa di fine ... (lanazione)

Siena, 30 marzo 2024 – In una lettera alla comunità accademica il rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari spiega la decisione di sospendere le Lezioni per la festa di fine ... (lanazione)

Stop alla didattica al l’università per Stranieri di Siena il prossimo 10 aprile in occasione della festa di fine Ramadan . Lo ha deciso il rettore dell’ateneo Tommaso Montanari , da sempre su ... (secoloditalia)

Siena, l'Università per stranieri sospende didattica per la fine del Ramadan - di chiudere per la fine del Ramadan, giunge la notizia che anche l'Università per gli Stranieri di Siena fermerà l'attività didattica il prossimo 10 aprile. Così ha deciso l'ateneo in un atto a firma ...tg.la7

Montanari sospende dall’Università per Stranieri di Siena la didattica per la fine del Ramadan - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Siena, l’università per stranieri sospende la didattica per la fine del Ramadan - Il rettore Montanari: “La cultura islamica non è nemica”. La stessa iniziativa anche in occasione del giorno del Kippur ...ilsecoloxix