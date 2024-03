Raimo | piogge di critiche sul web | “Non è degno di insegnare” | “Il vero nazista è lui”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 30 marzo 2024) “Non èdi”, “deve essere radiato”, “ilè lui”. Non è stato un bel risveglio per il professore militante Christianreduce dalla pessima performance a L’aria che tira, su la7, di cui ovviamente va molto fiero. Nel mirino del web e non solo le sue dichiarazioni sulla necessità, quasi un dovere morale, di “picchiare i neonazisti”. Tra lo sconcerto dello studio, l’imbarazzo del poParenzo e persino lo stupore di Laura Boldrini (“no,, non si picchia nessuno”) discettando del caso Ilaria Salis,ha detto testualmente “Cosa bisogna fare con i neonazisti? Per me bisogna picchiarli”. Istigare alla violenza non è di per sé cosa nobile ma se proviene da un docente, insomma un educatore, la faccenda diventa grave ...