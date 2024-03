Ragazzo finito nell' Arno sotto al muraglione | il salvataggio è spettacolare | Ma come ci è finito lì?

(Di sabato 30 marzo 2024) Il video è stato pubblicato dalla pagina Instagram WelTo Favelas: mostra le complicate operazioni di recupero, da parte dei vigili del fuoco, di unche si trova in piedi lungo l'argine del fiume, nel cuore di Pisa, proprioai muraglioni. Sospeso a una corda collegata in...

Valentina Giovagnini, a 15 anni dalla morte si riaccende una luce sulla musica della cantante che conquistò Tiziano Ferro - Il 5 aprile approda per la prima volta in digitale la discografia dell'artista toscana lanciata da Sanremo 2002 e scomparsa nel 2009. Tra i suoi estimatori anche Tiziano Ferro, che ha rivelato: "È sta ...gay

Ritrovato il 16enne scomparso a Colico, tra gli agenti determinanti nell'operazione anche un salentino - È finito l'incubo ed è anche merito di un agente di polizia partito dal Salento. Il Ragazzo di 16 anni di Colico scomparso il 21 marzo scorso, è stato ...quotidianodipuglia

Accoltellato alla schiena ai Quartieri Spagnoli, 14enne in ospedale nella notte - Un giovane napoletano è stato medicato per ferite da taglio alla schiena; sarebbe stato accoltellato da uno sconosciuto, indagini dei carabinieri in corso ...fanpage