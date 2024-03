Raffaella Scuotto finisce nella bufera per una foto osé | la clamorosa replica sui social

(Di sabato 30 marzo 2024)è stata bersagliata dagli haters a causa di un post che ha pubblicato dopo la scelta di Brando Ephrikian, ma l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è rimasta in silenzio e hato prontamente alle critiche. Lagrafia in questione ritrae la 25enne in camicia e slip mentre tiene in mano un mazzo di fiori che le ha regalato il tronista, e questo deve aver fatto storcere il naso a molti utenti, vista l’orda di messaggi negativi che ha ricevuto. Uomini e Donne: pioggia di critiche perLa storia d’amore tra Brando Ephrikian e, sbocciata sotto i riflettori di Uomini e Donne, continua a far parlare di sé, ma questa volta l’attenzione si è spostata sui. La coppia, dopo aver vissuto momenti di ...

Raffaella Scuotto ha messo Brando Ephrikian in contatto con sua madre non appena si è conclusa la registrazione di Uomini e Donne della scelta e quest’ultima ha avuto una reazione a dir poco ... (anticipazionitv)

La foto di Raffaella Scuotto che fa gridare allo “scandalo” - La foto di Raffaella Scuotto che fa gridare allo "scandalo" tutti i suoi haters che non hanno apprezzato il gesto ...ilvicolodellenews

Uomini e Donne, il nuovo tronista Daniele chiama in studio Beatriz: «Sapevo non saresti stata la scelta» - Per qualche puntata i due hanno condiviso lo stesso percorso fino a quando non c'è stata la scelta di Brando che ha deciso di uscire dal programma con Raffaella Scuotto. Oggi Daniele ha chiesto ...leggo

U&D, Raffaella replica alle critiche per una foto in intimo su Ig: 'Cervelli arretrati' - La fidanzata di Brando ha risposto a chi non ha apprezzato uno scatto in cui appare in biancheria intima davanti allo specchio: 'Fate ridere' ...it.blastingnews