Quartieri Spagnoli | 14enne accoltellato alla schiena mentre era su scooter

Napoli, 14enne accoltellato alla schiena mentre era sullo scooter - Un ragazzino di 14 anni accoltellato alla schiena mentre era a bordo di uno scooter: da una prima sommaria ricostruzione, sarebbe avvenuto questo la scorsa notte nei Quartieri Spagnoli di Napoli. Il 1 ...ilgiornalelocale