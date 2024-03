Quando i mezzi pubblici scioperano | a pagare è l' ambiente

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di sabato 30 marzo 2024) Leggo in prima pagina de Il Fatto quotidiano il seguente titolo: Il Tar del Lazio boccia la precettazione con cui Salvini ha ridotto lo sciopero del 15 dicembre: “Violazione di legge ed eccesso di potere”. - I sindacati festeggiano - Ovviamente, tale titolo è riportato anche da altri giornali e media. Come tutti sappiamo il diritto di sciopero è tutelato dall'art. 40 della Costituzione, però in alcuni casi si potrebbe pensare che non sempre questi scioperi hanno un fondamento di tutela dei lavoratori Segui su affaritaliani.it