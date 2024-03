Putin pronto ad attaccare la Nato? Per il gen Tricarico | occorre guardare ai fatti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 30 marzo 2024) Sta dilagando e mettendo radici in maniera preoccupante l’assunto in base al quale, prima o poi, attaccherà un Paese della. Naturalmente non vengono prodotte prove o argomentazioni a sostegno di tale nefasta previsione se non – su sollecitazione – talune affermazioni, estrapolate da interventi pubblici dianche datati, dai quali trasparirebbe in maniera inequivocabile il suo piglio imperialista troppo a lungo represso e la sua incontenibile pulsione a ridisegnare un personale impero. Questa vera e propria deriva del pensiero va fermata, non si può assistere inattivi al montare quotidiano e da prima pagina, di ipotesi non supportate da alcun concreto approfondimento tecnico, fattuale, destinate purtroppo a non restare a livello di pura supposizione. L’escalation – o meglio, la stima alquanto gonfiata delle capacità e ...