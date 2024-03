Puppo esalta Sinner | “Medvedev non sapeva dove rifugiarsi Il paragone con McEnroe e il segreto di Dimitrov…”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 30 marzo 2024) La vittoria di Janniksul russo Daniilè stata commentata nel nuovo appuntamento quotidiano sul canale YouTube di OA Sport con TennisMania Speciale Miami Open, in cui Dario, giornalista di Eurosport, ha analizzato l’esito del penultimo atto del torneo in Florida ed ha presentato la finale della manifestazione, nella quale l’azzurro sfiderà il bulgaro Grigor Dimitrov. Una prima analisi sulla vittoria diai danni di: “C’è un fatto, che Alcaraz non ha la capacità, per esempio con il servizio, di incidere nei momenti importanti, come ha Jannik, ovviamente Alcaraz ha veramente un bagaglio straordinario, è un giocatore fenomenale, però se andiamo ad analizzare poi gli altri giocatori, adessoa me ieri sembrava che avesse il rallentatore, o era ...