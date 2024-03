Pulisic | “Il Milan mi ha dato un’opportunità | sento di aver imparato molto”

Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: Leao fa 200 con i rossoneri, Chukwueze dal 1', c'è Florenzi al psoto di Theo - Milan col classico 4-2-3-1 con Bennacer e Reijnders in mezzo, in difesa ci sono Thiaw e Florenzi che agisce come terzino sinistro. La sorpresa è Chukwueze dal 1' al posto di Pulisic.eurosport

Scaroni: “Indagine su Milan non ha influenzato la squadra. Pioli resta” - Le parole del presidente del Milan, prima della gara con la Fiorentina, sul momento del club e anche sull'allenatore ...fcinter1908

Fiorentina-Milan in diretta, risultato in tempo reale: si parte alle 20:45! - Serie A, Fiorentina-Milan in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale, tutti gli aggiornamenti sulla partita di campionato.milanlive