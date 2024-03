Protesta del Napoli contro la Lega | ora gli azzurri saranno multati | il motivo è incredibile

(Di sabato 30 marzo 2024) Oltre al danno anche la beffa: il, sconfitto nettamente in campo dall’Atalanta, dovrà far fronte ad una multa. Un sabato pre pasquale da dimenticare. Ilesce sconfitto per ben tre a zero fra le mura amichel’Atalanta di Gasperini. Una sconfitta che sa di condanna, con la Champions League definitivamente sfumata ed il rischio concreto di poter perdere anche gli slot dell’Europa League e Conference. Una situazione inimmaginabile solamente un anno fa, quando a seguito di un campionato dominato ilsi accingeva a vincere il terzo scudetto della propria storia, una annata, figlia di scelte quantomeno discutibili per utilizzare un eufemismo, da parte di Aurelio De Laurentiis. Sconfitta e beffa: sabato surreale per il, presa di posizione sul caso Jesus – Acerbi Al novantesimo ...

Supermercato , al via lo sciopero alla vigilia di Pasqua: svelato il motivo reale della protesta . Gli ultimi aggiornamenti No, non si tratta affatto di un “pesce d’Aprile” anticipato, ma della ... (notizie)

In città nel pomeriggio la prima uscita pubblica del Tavolo di coordinamento No G7 in occasione del corteo pro Palestina che si chiuderà davanti al consolato israeliano (bari.repubblica)

Gli undici titolari del Napoli contro l’Atalanta, insieme ai calciatori della panchina, al rientro dopo la pausa per le nazionali e gli strascichi per il Caso Acerbi- Juan Jesus , si sono presentati ... (open.online)

Da oltre 4 anni in attesa del rinnovo del contratto, scioperano i dipendenti della Federdistribuzione: sit-in a Bari - Al centro dello sciopero, la lunga attesa di oltre quattro anni per il rinnovo del contratto collettivo nazionale, cui si è aggiunta la recente rottura delle trattative in corso con Federdistribuzione ...baritoday

Sciopero dei lavoratori della grande distribuzione per il rinnovo del contratto - Il flash mob dei sindacati davanti alla prefettura di Cagliari ha dato il via alla Protesta in tutta Italia. In particolare, nel mirino, la mancata sottoscrizione da parte dell'associazione datoriale ...rainews

CGIL: prosegue la Protesta dei lavoratori di Fantacci Industrie - La RSU e la FIOM CGIL di Siena comunicano il proseguimento dello stato di agitazione delle maestranze della Fantacci Industrie di Poggibonsi con la proclamazione di un ulteriore pacchetto di 48 ore di ...gonews