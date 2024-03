Problemi per i clienti BNL oggi | svuotati diversi conti | “La banca addebita pagamenti mai fatti”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 30 marzo 2024) Momenti di panico per tanti utenti che hanno il conto con BNL. Alcunicorrenti si sono visti decurtare il loro saldo con movimenti mai. Preso d’assalto il numero verde che al momento segnala una anomalia in corso con addebiti multipli erronei. Il racconto di un cliente: “Questa mattina ho preso il telefono, aperto l’app e visto che qualcosa non andava. Quando ho controllato ho visto che erano passatimolteplici volte”, ha spiegato a Fanpage.it. Sull’app insono comparsi addebiti ripetuti della stessa cifra per una singola operazione. Marco doveva pagare la rata della macchina pari a 390 euro, “è passata dieci volte, questo pagamentonuo mi ha prosicugato il conto, per un totale di 5000 euro”. Non è l’unico, isembrano essere iniziati ieri, e ...