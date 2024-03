Problemi con l' ansia nella scuola di Amici | Ayle si confessa dalla Toffanin

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) "Ho avutocon l'che mi ha fatto deconcentrare molto":, ex concorrente di, lo ha detto nello studio di Silviaa Verissimo su Canale 5. Il cantante è stato uno degli allievi eliminati durante la prima puntata del serale, andata in onda sabato 23 marzo. "Io non ho mai sofferto dianche perché non ho mai cantato davanti ad un pubblico", ha proseguito, sottolineando così che tutto sarebbe nato per via del suo primo vero confronto con un pubblico. "Ho riscoperto la musica quando è iniziato il Covid e mi sono preso uno studio di registrazione - ha raccontato il giovane cantante alla-. Ho passato tanti stati d'animo e credo di dover ancora metabolizzare il ...