Problemi ai conti BNL | segnalato disservizio da parte della banca

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 30 marzo 2024) Gli utenti BNL hanno avuto movimenti in addebito mai fatti, preso d’assalto il call center Momenti di panico per tanti utenti che hanno il conto con BNL. Alcunicorrenti si sono visti decurtare il loro saldo con movimenti mai fatti. Preso d’assalto il numero verde che al momento segnala una anomalia in corso con addebiti multipli erronei. Diverse le cifre in questione a partire da poche decine di euro fino a diverse centinaia. LaBNL comunque segnala che i loro tecnici sono già al lavoro e hanno già individuato l’anomalia e quindi la soluzione relativa al problema. Vi terremo informati in caso di aggiornamenti. L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.