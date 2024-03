Primavera | ore 15 Spareggio salvezza con il Frosinone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Archiviata la sosta, è tempo diper larossoblù. Alle 15, al centro sportivo di Ferentino, andrà in scena lo scontro diretto trae Bologna (diretta su Sportitalia Solocalcio), che condividono l’ultimo posto, l’unico che condanni alla retrocessione. Il tutto all’interno di un weekend che propone pure Genoa-Monza e Lazio-Sampdoria, sfide che possono riaprire i giochi in bassa classifica. Il Bologna ha vinto la sfida dell’andata e ha assoluta necessità del bis per la. Tra i rossoblù non ci sarà il centrocampista classe 2005 Matteo Schiavoni: il Montreal di Saputo ha annunciato il suo ritorno in Canada, con cessione in prestito al Forge Fc. Schiavoni era arrivato a Bologna da Montreal nel 2022 in vista del torneo di Viareggio ed era poi stato confermato a ...