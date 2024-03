Previsioni meteo | allerta gialla a Milano Quando finirà il maltempo?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 30 marzo 2024) Sarà una Pasqua con l’ombrello aperto nella speranza che a Pasquetta qualche raggio di sole arrivi ma per gli amanti di gite e pic-nic non è proprio l’anno giusto. Persiste, intanto, l'(ordinaria) con rischio idrogeologico, temporali e vento forte apresa d’assalto dai turisti in questi giorni di festa malgrado ilinstabile. Secondo l'aggiornamento dal Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia, a partire dalle ore 18 di oggi, si registra anche un'per rischio idraulico. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. La situazione non cambierà il giorno di Pasqua per effetto della perturbazione atlantica che porterà rovesci e ...